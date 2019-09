Helvetica: Spionage-Thriller von RTS ausgezeichnet

Der sechsteilige, von RTS koproduzierte Spionage-Thriller «Helvetica», wurde in Frankreich bei der 21. Ausgabe des renommierten «Festival de la Fiction de la Rochelle» ausgezeichnet als «Beste ausländische Produktion», wie die SRG in einer Mitteilung schreibt. «Die Auszeichnung des renommierten Festivals ist grossartig, weil sie das Interesse an einer multikulturellen und kontrastreichen Schweiz unterstreicht», werden die Produzenten des Films, Max Karli und Pauline Gygax, zitiert.

In Bern gedreht, erzählt der Sechsteiler die Geschichte von Tina, einer unauffälligen jungen Frau, die als Reinigungskraft im Bundeshaus für die Büros der Mächtigen zuständig ist. Tinas Leben gerät aus der Bahn, als eines Tages ein Bewaffneter in ihr Haus eindringt und sie erpresst. Um ihre Familie zu schützen, willigt Tina ein, ins Herz der Schweizer Macht vorzudringen.

«Helvetica» läuft ab 7. November auf RTS 1 – die Ausstrahlung bei SRF ist für 2020 vorgesehen. (pd/cbe)