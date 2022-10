Samschtig-Jass: Stefan Gubser wagt sich auf die Jass-Bühne

Bis heute ist Stefan Gubser in 25 Kinofilmen, 70 TV-Filmproduktionen und rund 150 Folgen in verschiedenen TV-Serien sowie etlichen Theatervorstellungen im Rampenlicht gestanden. Ob als «Tatort»-Kommissar oder als Schauspieler in grossen Schweizer Filmen wie «Mein Name ist Eugen» oder «Grounding – Die letzten Tage der Swissair» – was der Zürcher Künstler anpackt, hat laut einer SRF-Mitteilung «Hand und Fuss». Nun folge die Reifeprüfung im «Samschtig-Jass» – als leidenschaftlicher Jasser will sich Stefan Gubser auch am Jasstisch keine Blösse geben.

Dabu Fantastic wird mit Chor in der Sendung auftreten. (Bild: SRF)





Die Jass-Schweiz darf sich gemäss Mitteilung zudem über ein musikalisches Highlight freuen: Das Zürcher Duo Dabu Fantastic habe sich Verstärkung geholt und präsentiere im Rössli zur Vogtei Herrliberg mit Chor eine Hymne ans Leben und die wahre Liebe. (pd/tim)

Ausstrahlung: Samstag, 15. Oktober 2022, 18.40 Uhr, SRF 1