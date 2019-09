Museum für Kommunikation: Stille im Museum wird ausgezeichnet

Wie stellt man Stille aus? Das Museum für Kommunikation hat sich dieser Herausforderung gestellt und mit der Ausstellung «Sounds of Silence» zwischen November 2018 und Juli 2019 «ein eindrückliches Hörerlebnis mit einer völlig neuen Technologie gezeigt». Die Ausstellung war als dreidimensionale Hörlandschaft konzipiert und bot ein überraschend intuitives Erlebnis, wie es in einer Mitteilung heisst. Den Kopfhörer auf dem Kopf, erkundeten die Besucher das Thema in seinen verschiedenen Facetten ganz nach eigenem Geschmack.

Im Februar 2019 wurde bereits das Ausstellungsplakat in die Auswahl der «100 besten Plakate 2018» im deutschsprachigen Raum aufgenommen. Nun wird auch noch der Ausstellungsinhalt prämiert: An der Award-Show in Hamburg gewinnt «Sounds of Silence» den «International Sound Award 2019» in der Kategorie Soundscapes and Ambient Sound. «Wir freuen uns sehr, dass das innovative Konzept der Ausstellung auch internationale Anerkennung erhält», wird Museumsdirektorin Jacqueline Strauss zitiert. Umgesetzt wurde das Ausstellungskonzept zusammen mit den Audiospezialisten von Idee und Klang sowie ZMIK Studio für Spacial Design, beide aus Basel. Insgesamt besuchten über 37'000 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung. (pd/cbe)