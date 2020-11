Das Zelt: TV-Show gewinnt BCMA-Auszeichnung

Während dem Lockdown im Frühling 2020 als das Leben praktisch stillstand und Das Zelt den Betrieb komplett einstellen musste, wurde die Idee entwickelt, eine Show vor virtuellem Publikum aufzuzeichnen. Zusammen mit Aperçus, einer deutschen Kommunikationsagentur und Cisco Webex, die die nötige Videokonferenzsoftware für die Zuschauervideowall zur Verfügung stellte, wurde das Projekt mit dem Medienhaus CH Media, die für die TV-Ausstrahlung zuständig war, umgesetzt. Mit einer Einschaltquote von 119'000 Zuschauern wurde die Erwartungen der Macher weit übertroffen, wie es in einer Mitteilung vom Montagmorgen heisst.







Diese kreative Brandintegration der Cisco Videowall ist der BCMA (Branded Content Marketing Association) aufgefallen. Die BCMA ist eine globale Vereinigung von Agenturen, Marketingtreibenden und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in London hat und in diversen Ländern vertreten ist. BCMA hat global unter dem Titel «Global Lockdown Content Showcase» nach Kampagnen gesucht, die in diesen herausfordernden Zeiten durch Kreativität, Einfallsreichtum und Nachhaltigkeit aufgefallen sind.







«Wir sagen Danke» wurde In der DACH-Region von den BCMA-Mitgliedern via Onlinevoting zusammen neben «VW Heldenkader» mit Jogi Löw und Puls4 «Road to digital Austria» für den «Global Lockdown Content Showcase» mit dem Attribut «Best In Class» ausgezeichnet.

Adrian Steiner, CEO und Direktor von Das Zelt, lässt sich wie folgt zitieren: «Zusammen mit unseren Partnern und meinem Team freuen wir uns ausserordentlich über die internationale Ausstrahlung von «Wir sagen Danke». Es ehrt uns, dass wir in dieser schwierigen Zeit Akzente setzen konnten und animiert uns weitere TV-Formate zu entwickeln.» (pd/lol)