Prix Swissperform: Vier Auszeichnungen an SRF-Darstellungen

Im Rahmen der 56. Solothurner Filmtage ist auch in diesem Jahr der Schauspielpreis Prix Swissperform vergeben worden. Alle vier Auszeichnungen gehen an Darstellerinnen und Darsteller in SRF-Produktionen, wie SRF mitteilt.

Sarah Spale erhält für ihre Rolle als Polizistin Rosa Wilder in der Serie «Wilder» den Spezialpreis und Annina Walt sowie Dimitri Stapfer werden für ihre Hauptrollen in «Frieden» geehrt. Walt spielt darin eine junge Frau, die bei ihrer Arbeit in einem jüdischen Flüchtlingsheim mit der harten Realität der Nachkriegszeit konfrontiert wird, und Stapfer den Ermittler Egon Leutenegger. Rachel Braunschweig wird von der Jury für ihre Nebenrolle im «Tatort – Züri brännt» geehrt.





Die Preisverleihung fand am Sonntagabend, 24. Januar, statt und konnte auf der Website der Solothurner Filmtage mitverfolgt werden. Der Prix Swissperform – Schauspielpreis zeichnet Darstellerinnen und Darsteller für ihre Leistungen in Schweizer Fernsehproduktionen aus und wird von einer Jury vergeben. Diese setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Swissperform und der Solothurner Filmtage zusammen. (pd/lom)