Contexta: «079» mit Handorgel und Violine gespielt

In knapp einem Monat hält in Crans-Montana die Volksmusik Einzug. Beim Eidgenössischen Volksmusikfest 2019 spielen über 1500 Volksmusikinterpreten auf 15 Bühnen. Zur Bewerbung des Grossanlasses hat die Kreativagentur Contexta im Auftrag des Verband Schweizer Volksmusik und Valais/Wallis Promotion ein aussergewöhnliches Musikvideo lanciert, heisst es in einer Mitteilung dazu. Darin wandelt sich der Hit «079» von Lo & Leduc zum Volksmusik-Hit, gespielt mit traditionellen Instrumenten des Genres.

Dass die Wahl auf diesen Song fiel ist kein Zufall: «079» brach im letzten Sommer einen historischen Rekord. 21 Wochen lang hielt sich der Song auf Platz 1 der Schweizer Hitparade – so lange wie kein anderer Hit je zuvor. So gesehen ist «079» ein Volks-Hit und bietet sich an für das grösste Volksmusikfest der Schweiz.







Der Clip wird bis zum Start des Eidgenössischen Volksmusikfest 2019 auf diversen Online-Plattformen und in den Sozialen Medien eingesetzt.

