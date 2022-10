Galaxus

10'226 Layouts von Brutalismus bis Dada

Die mehrfach prämierte Generativ-Kampagne geht nach zwei Jahren in die nächste Runde. Dafür wurde vor allem an den grafischen Skills des Algorithmus geschliffen. Das Ergebnis: Tausende Sujets, die kein Mensch jemals so gestaltet hätte.

Nur eines von 10'226 Sujets der neuen Galaxus-Kampagne. (Bilder: zVg)