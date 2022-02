WPP: Agenturmandat von Migros Fachmarkt gewonnen

Team Connect, wie das neue Agentur-Modell heisst, wird für die Fachmärkte der Migros ein massgeschneidertes Agentur-Ökosystem aufbauen, das den Fokus auf zwei entscheidende Bereiche setzt: Mit dem Bereich Creative & Strategy wird das Ziel verfolgt, die Markenführung aller Fachmarktmarken zu stärken sowie mit frischen, überraschenden Ideen im Schweizer Retail neue Standards zu setzen. Begleitet wird dies von dem Bereich Content & Production, der es den Marken in Zukunft ermöglichen soll, nicht nur schneller, sondern auch effizienter auf den Markt und die Kundinnen und Kunden reagieren zu können.

«Ein neuer Agentur-Ansatz wie Team Connect ist die Zukunft», wird Patrik Pörtig, CEO von Migros Fachmarkt zitiert, «weil Marken im Retail heute sehr viel datengetriebener und kundenorientierter ausgerichtet werden müssen.»

Per Anfang 2021 wurden die Fachmärkte der Migros mit seinen Brands Do it + Garden, Melectronics, Micasa, SportXX und Bike World aus dem Migros-Genossenschafts-Bund in die Migros Fachmarkt überführt. Diese definiert die strategische Ausrichtung der Formate und erbringt alle zentralen Leistungen, damit die zehn regionalen Genossenschaften den operativen Betrieb der Filialen kundenzentriert und fokussiert gestalten können. In diesem Gespann wird die konsequente Weiterentwicklung der Fachmärkte mit hohem Tempo vorangetrieben.

«Jede Marke operiert in Zukunft durchaus eigenständig und tritt in ihrer Kategorie direkt gegen den Wettbewerb an. Aber es gibt immer mehr Möglichkeiten, Synergien über die Fachmärkte hinweg zu heben – insbesondere natürlich im Bereich Data, aber auch beim Kundenerlebnis und im Bereich Produktion. Unser erklärtes Ziel ist es, jede der fünf Marken zum Frontrunner in ihrer Kategorie zu entwickeln», so Pörtig weiter.

«Ein komplett neuer Weg»

Team Connect setzt sich zusammen aus etwa 20 Experten der unterschiedlichen WPP-Agenturen in der Schweiz: Ogilvy, Scholz & Friends und Wunderman Thompson. Dazu kommen Retail-Experten von Scholz & Friends Commerce aus Deutschland sowie ein internationales Production Team von Hogarth.

«Mit Team Connect haben wir die Chance, etwas ganz Neues aufzubauen: ein wirklich integriertes und gleichzeitig hochagiles Team mit den besten Experten, die WPP zu bieten hat. Ein solches Team aus mehreren Agenturen einer Holding zusammenzustellen, ist ein komplett neuer Weg. Ich denke, dieses Beispiel wird Schule machen», wird Elke Guhl, Chief Customer Officer von Migros Fachmarkt, zitiert.

Elke Guhl ist seit September letzten Jahres Mitglied der Geschäftsleitung und baut seitdem an einer neuen, übergreifenden Customer-Excellence-Organisation für die Formate. Sie führte den Agentur-Pitch-Prozess, der nun punktgenau mit dem Start ihrer neuen internen Organisation zusammentrifft.

Viermonatiger Pitch

«Wir sind begeistert, ein solch gewichtiges Mandat im Schweizer Markt gewonnen zu haben. Die Zukunft von starken Retail-Marken besteht aus der perfekten Kombination aus Kreation, Customer Experience und Daten-Strategie. Es ist unsere Ambition, die Fachmärkte der Migros hier zur Benchmark zu machen», erklärt Peter Petermann, der zusammen mit seinen Kollegen Tobias Händler und Swen Morath das Team Connect von WPP führen wird.

Team Connect hatte sich in einem viermonatigen Pitch gegen zwei weitere internationale Agentur-Holdings sowie einige lokale Player durchgesetzt. «Wir sind überzeugt, dass wir mit Team Connect für unsere Transformation den richtigen Partner gefunden haben. Unseren bisherigen Agenturen gilt mein ausdrücklicher Dank für ihr grossartiges Engagement und den unglaublich professionellen Übergabeprozess der letzten Wochen», so Guhl abschliessend. (pd/wid)