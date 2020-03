Kreativität gegen Pandemie: Cannes Lions sucht Kreativ-Ideen

«In einer Zeit, in der es so viele Dinge gibt, die wir einfach nicht tun können, sollten wir nie vergessen, was Kreativität bewirken kann», schreibt Simon Cook, Managing Director Cannes Lions, in einer E-Mail. Er ist überzeugt, dass jetzt mehr denn je kreative Ideen Positives bewirken können in Bezug auf die Isolation vieler Menschen und das veränderte Konsumverhalten.

Darum hat das Cannes-Lions-Festival eine Plattform ins Leben gerufen, um dort diese Geschichten und Durchbrüche zu teilen, «egal wie gross oder klein sie sind». Ob es sich um eine Marke handelt, die sich um die Herstellung von Handdesinfektionsmitteln dreht, um eine Plattform, die Inhalte für das geistige Wohlbefinden bietet, oder um ein Unternehmen, das «das Flugzeug während des Fluges baut», um sich an die sich verändernde Welt anzupassen: Die Community der Kreativen wolle von Einsichten und Erkenntnissen hören.

Wegen der Coronakrise findet die internationale Werbe-Weltmeisterschaft nicht wie geplant im Juni statt, sondern im Oktober (persoenlich.com berichtete). (eh)