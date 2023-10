Neu: Dafür sorgen, dass es weiter geht

Seit 175 Jahren verbindet die Post die Schweiz. Damit leistet sie laut einer Mitteilung «einen unverzichtbaren Beitrag zur Lebens- und Standortqualität des Landes». Bevölkerung, Unternehmen und Institutionen würden in vielseitigster Weise von einer ständig wachsenden Angebotspalette profitieren – und dabei von höchsten Standards in Sachen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit für alle.

Im Jubiläumsjahr startet die Post nun die nächste Phase ihrer Imagekampagne, verantwortliche Agentur ist Neu (vormals Heimat Zürich).

Nachdem zuletzt der Fokus auf der Rolle für KMU lag, positioniert sich die Post in der aktuellen Strategiephase über ihre weitergehende, allgemeine Rolle als Motor für eine moderne Schweiz, heisst es in der Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Mit «Weiter geht's, Schweiz.» werden die sehr unterschiedlichen Leistungen der Post und die entsprechenden Kundennutzen in einem Kampagnensatz verdichtet, der sowohl Haltung wie auch Angebot zum Ausdruck bringt. In dynamisch adaptierter Form wird der Satz zum stilprägenden Element, der sich durch die gesamte Kampagne zieht und damit inhaltlich wie visuell für einen gelben Faden sorgt.

Als überdachender Film fungiert ein Imagefilm, der strategisch wichtige Themen wie Nachhaltigkeit, Nähe, einfache und sichere digitale Dienste, die Post als Arbeitgeberin oder die Netzöffnung verbindet.



«Aus diesem Hauptfilm werden Szenen aufgegriffen und in weiteren Filmen zu strategisch wichtigen Themen vertieft», so Tatjana Meichtry, Senior Manager Themen und Kampagnen bei der Post, im persoenlich.com-Interview.

Diese Kampagnenmechanik bringt laut Mitteilung einerseits die konsequente inhaltliche, wie auch formale Integration über unterschiedliche Ebenen der Imagekommunikation. Andererseits ermöglicht sie es, in der Ausspielung der Kampagne diese Themen für bestimmte Zielgruppen unterschiedlich zu priorisieren, wie es weiter heisst. Darüber hinaus soll die konstante Weiterentwicklung der Kampagne und das Berücksichtigen neuer Bedürfnisse einfacher werden.



«Die Post hat einerseits unendlich viel zu erzählen, andererseits muss die Kommunikation einfach und emotional sein», so Michel Sulser, Teamleiter Themen & Kampagnen bei der Post. «Mit ‹Weiter geht's› verbinden wir diese Ansprüche – mit einer kommunikativen Plattform, die sich von der internen Kommunikation bis zur absatzorientierten Produktkommunikation die vielen Massnahmen integrierend nutzen lässt.»



Sämtliche Massnahmen führen auf einen Kampagnenhub, der die weitergehende Auseinandersetzung mit den Themen ermöglicht und zum Scharnier in die Produktwelt der Post wird. So wird die Imagekampagne anschlussfähig für Massnahmen, die als Angebotskommunikation direkt aufs Business einzahlen.

Die Kampagne startet in diesen Tagen in der gesamten Schweiz und läuft in zahlreichen Versionen online und im TV.

Verantwortlich bei der Post: Alexander Fleischer, Christina Buck, Michel Sulser, Tatjana Meichtry, Fabian Merz, Julia Trottmann; verantwortlich bei Neu Creative Agency: Simon Rehsche, Nico Ammann, Andrea Braschler, Adam Schwarz, Finn vanGrondel, Bettina Beyeler. Regie: Alex Feil. Produktion: Pumpkin Film. Media: Havas. (pd/cbe)