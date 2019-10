Auf verschiedenen Social-Media-Plattformen läuft seit Mitte Oktober die neue Kampagne von Peter Rettinghausen, wie er in einer Mitteilung schreibt. Das Layout ist knallgelb, weil «Plakativität auch in sozialen Medien funktioniert». Mit einer Anspielung an das berühmte kleine Gelbe aus dem Reclam Verlag und mit verschiedenen Schlagzeilen inszeniert die Kampagne laut Mitteilung Rettinghausen als Autor von Werbetexten.





(pd/lol)