Mit Kunden und Mitarbeitenden feierte Publicis auch dieses Jahr das Fest, um den Winter zu verabschieden. Die Gäste der Sechseläuten-Party setzten sich in den Innenhof am Bahnhof Stadelhofen mit Bratwurst und Cüpli an den Tisch zum Bööggschauen. Auch dieses Jahr wäre das Festzelt nicht nötig gewesen, weil der Abend trocken blieb. persoenlich.com war dabei und zeigt die Bilder des Events.







