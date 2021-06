Wer jetzt im Coop einen Emmentaler AOP Mild oder Surchoix kauft, hat die Chance, ein exklusives und limitiertes E-Bike von Thömus zu gewinnen: Gestaltet und designt im einzigartigen Käse-Look, welcher über lange Jahre die Anzüge unserer Schweizer Skistars zierte.

Lanciert wurde die Kampagne mit einem Teaser in den sozialen Medien. Aufgelöst wird sie mit einem Film, der das Emmentaler-AOP-E-Bike visuell hochwertig im Stile einer exklusiven Produktlancierung inszeniert, aber mit der urchigen Berner Off-Stimme nie an Bodenständigkeit verliert, heisst es in einer Mitteilung.



Die neue Kampagne läuft aktuell im TV und wird unterstützt durch selektiv ausgesuchte POS-Plakate, digitale Werbemittel und Spezialumsetzungen auf den Social-Media-Kanälen.



Verantwortlich bei Emmentaler Switzerland: Sandra Wiedmer (Marketing & Communication Manager); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Ramon Alder (Art Direction), Christoff Strukamp (Creative Direction), Lara Cavelti, Florian Bieniek (Projektleitung), Dominik Mätzener (Geschäftsführer Beratung), Umsetzung und Produktion digitale Werbemittel und Landingpage: Zimmermann Communications, Compresso; Film- und Produktion: Marty/Trezzini; Yves Marty (Director), Nino Michel (DOP), Gianluca Trezzini (Fotografie). (pd/cbe)