Die Antwort: Die alten Säcke werden beerdigt

von Christian Beck

Vorbei sind die Zeiten der «alten Säcke» und «alten Schachteln». Genau so wurde in den letzten Jahren für die Online-Arbeitsvermittlungsplattform «Rent a Rentner» geworben (persoenlich.com berichtete).

Die «alten Säcke» und «alten Schachteln» sind in der Vergangenheit durch ihre direkte Tonalität aufgefallen und haben teilweise auch polarisiert. «Entweder hat man die Werbung geliebt oder man hat sich darüber aufgeregt. Wir wissen, dass rund 85 Prozent der Mitglieder mit dieser Art der Werbung ‹sehr gut› bis ‹ok› leben konnten», sagt Reto Dürrenberger, Gründer und Geschäftsführer von Rent a Rentner AG und gleichzeitig Inhaber der Agentur Die Antwort. Rund 15 Prozent hätten sich darüber aufgeregt, weil sie sich selber nicht als «alte Säcke» oder «alte Schachteln» bezeichnen würden. «Wobei diese Bezeichnungen ja überhaupt nicht despektierlich gemeint sind. Im Gegenteil: Rentner heute sind nicht alt, sondern reif. Von dem her: Ein bisschen Selbstironie tut gut», so Dürrenberger zu persoenlich.com. Trotzdem: Die «alten Säcke» und «alten Schachteln» wurden beerdigt.

In der neuen Kampagne werden reale Mitglieder der Plattform in Szene gesetzt. Die durch das Alter entstandenen Gesichtsfalten werden offen thematisiert und mit der Headline «Erfahrung steht uns ins Gesicht geschrieben» authentisch und ehrlich ergänzt.























Ist es nicht ein Risiko, freiwillig auf das Polarisieren zu verzichten? «Es gibt genügend langweilige Testimonial-Kampagnen, von dem her ist der Einwand nicht von der Hand zu weisen», gesteht Dürrenberger ein. «Doch die Umsetzung ist weitaus differenzierter durch den Bildstil und den Mood.» Zudem seien nicht die Personen als vielmehr deren Erfahrung – und damit ihre Gesichtsfalten – im Vordergrund.

Die Kampagne wird digital und analog zu sehen sein mit verschiedenen digitalen Werbemitteln, Anzeigen und einem Plakataushang.

Neues Logo, neue Website und neue App



Die Antwort konzipierte den gesamten Kommunikationsauftritt von «Rent a Rentner» neu. So wurde unter anderem auch das Logo modernisiert. Dieses sei bewusst simpel gehalten. «Wir sind weg gekommen von dieser schnörkeligen Art. Der Claim ist ebenfalls weg. Alles wird damit frischer und dynamischer», sagt Dürrenberger. «Ein weiterer Grund war sicherlich auch der Ausbau von weiteren geplanten Plattformen, die in das Gesamtbild passen müssen.»



Nachdem die Macher bereits vor vier Jahren die Plattform vollkommen neu relauncht und ein Pricing eingeführt haben, gehen sie nun wieder einen Schritt weiter. So wurde nun auch die Web-Plattform modernisiert und vollständig neu aufgesetzt:



Im Weiteren hat die Agentur Die Antwort den Auftrag erhalten, eine entsprechende App zur Rentnersuche zu entwickeln. Entstanden ist laut eigenen Angaben «der weltweit erste ‹RentnerFinder›». Mit dieser kostenlosen iOS-App kann auf die einfachste Weise ein Rentner in der Umgebung gefunden und gleich kontaktiert werden, heisst es dazu in einer Mitteilung, die persoenlich.com vorliegt.



«Rent a Rentner», 2009 entstanden, hat einen hohen Bekanntheitsgrad in der Deutschschweiz. Laut eigenen Angaben kennen rund 30 Prozent der Bevölkerung die Plattform. Auch wurden bereits etliche Marketingpreise eingeheimst.