Das von erdmannpeisker entwickelte Corporate Design für das Kunsthaus und das Photoforum Pasquart schaffe es, die vielen Institutionen im Pasquart einheitlich zu kommunizieren und die Synergie zu nutzen, damit sie von der breiten Öffentlichkeit klarer und besser wahrgenommen werden, wie Erdmannpeisker in einer Mitteilung schreibt. Es sei bewusst offengehalten und lasse bei der hohen Ausstellungsdichte genügend Freiräume für eine abwechslungsreiche und spannende Kommunikation.

«Im ersten Jahr bekamen wir viele positive Rückmeldungen zum neuen CD und viele Leute haben zum ersten Mal richtig wahrgenommen, dass das Kunsthaus und Photoforum als Partnerorganisationen zusammenarbeiten. Trotzdem bleibt klar, dass das Konzept der beiden Organisation eigenständig ist. Die Ästhetik sowie die Flexibilität mit dem CI wird sehr geschätzt, sowohl von den Besuchern als auch von den ausstellenden Kunstschaffenden», lässt sich Felicity Lunn, Direktorin Kunsthaus Pasquart, in der Mitteilung zitieren.

Während im Kunsthaus die Akzentfarben der Kommunikation dezent auf die Kunst abgestimmt sind, dominieren im Auftritt des Photoforums die drei Grundfarben RGB. Vor allem Plakate, Broschüren und Flyer prägen den Auftritt des Bieler Pasquart.

«Eines der Dinge, die ich an dieser neuen Identität am meisten schätze, ist die Typografie. Sie bietet eine echte Vielseitigkeit im täglichen Gebrauch und hat eine gute Balance zwischen einer klassischen und modernen Dimension. Sie bieten auch praktische Lösungen für die zwei- oder dreisprachige Kommunikation. Der stärkste Aspekt der neuen Identität ist jedoch das Logo: spannungsvoll, klar, direkt mit dem Ort verbunden und vielseitig anwendbar», so Danaé Panchaud, Direktorin Photoforum.

Verantwortlich bei Pasquart: Felicity Lunn (Direktorin Kunsthaus), Danaé Panchaud (Direktorin Photoforum); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Director), Julia Bazzini (Art Direction), Jenny Ziörjen (Art Direction und Mediengestaltung), Sybille Erdmann, Anne Engel (Beratung). (pd/eh)