Musik-Streaming ist heutzutage aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Im Gegensatz zu anderen Plattformen setzt Q-Rated auf persönliche Musikempfehlungen statt anonyme Algorithmen (persoenlich.com berichtete).

16 sogenannte Stations bilden das Herzstück der App, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Jede dieser Stations wird von talentierten und engagierten Musikschaffenden zusammengestellt und fortlaufend erweitert.







Diese Kuratorinnen und Kuratoren stehen also im Mittelpunkt. Ihre Musikauswahl bestimmt den Mood und das Genre der einzelnen Station. Die Keyvisuals für die Launch-Kampagne, gestaltet von Heimat Zürich, spiegeln diese Vielfalt wider.

Gefühle, Songinhalte und das übergreifende Genre wurden dazu in visuelle Elemente übersetzt. In Verbindung mit den Portraits der Kuratierenden entstanden so Collagen, die ganz unterschiedliche Stimmungen widerspiegeln.







Die Social Media Kampagne ist auf Facebook und Instagram zu sehen – repräsentiert von den Kuratoren Dominic Whalley von der englischen Soul-Band Jungle und Naomie Lareine, der jungen Rap-Künstlerin aus Zürich.

DJ Cruz schliesst sich den beiden in Kürze mit seinem eigenen Sujet an.

Verantwortlich bei der Bank Cler: Gregor Eicher; verantwortliche Kreativagentur: Heimat Zürich; Mediaagentur: PHD; Illustrationen: Liam Madden. (pd/lol)