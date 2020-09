Gestalten: Die wilden Zwanziger sollen zurück

Die 1920er Jahre gelten als Jahre des Aufbruchs, aber auch als Zeit der Rückfälle. Nach dem ersten Weltkrieg verspürten die Menschen in allen Bereichen einen grossen Durst nach Leben und Unterhaltung. Entsprechend vielfältig und vital präsentierte sich nicht nur die Kultur, sondern auch die Gesellschaft, die gleich von mehreren Seiten den Sturz von Rollenbildern und Konventionen verkraften musste.

Diesen Schwung, der sich in Form von Innovation und Experimentierfreudigkeit bis heute gesellschaftlich widerspiegelt, haben die Gestalter aus der Zürcher Binz in einem Plakat für die Ausstellung aufgefangen. Wie sie in einer Mitteilung schreiben, sei so ein lebendiges Ausrufezeichen entstanden, das einen wohltuend erfrischenden Akzent in die Strassen der Limmatstadt bringen soll.











Neben dem Plakat ist das Visual digital und in verschiedenen gedruckten Umsetzungen zu sehen. (pd/eh)