Dept: Drei Aufträge vom Fifa-Museum gewonnen

Das Fifa World Football Museum in Zürich, eine Tochterfirma der Fifa, hat nach einem mehrstufigen Pitch gleich drei Projektaufträge an Dept vergeben, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Spezialisten von Dept unterstützen strategisch und operativ im Digital Marketing, beim Website-Relaunch und im Community Management auf Social Media. Damit verstärkt das Museum, das während des Lockdowns vorübergehend geschlossen war, seine digitale Präsenz und ist für Besucher und Interessierte auch online besser erreichbar.

Konkret arbeiten die Teams von Dept und dem Fifa World Football Museum in Zürich an der Entwicklung einer digitalen Marketingstrategie für die kommenden Jahre. Geplant ist zudem für Anfang Juli der Relaunch der Website, die von Dept umgesetzt wird.

Auf Social Media blieb das Museum auch während des Lockdowns erreichbar und wird für die Kommunikation auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube in der aktuellen Krisensituation beratend unterstützt. Zudem wird eine Strategie mit konkreten Handlungsempfehlungen erarbeitet, dank der das Community Management auf Social Media künftig noch besser und effizienter umgesetzt werden kann. (pd/lol)