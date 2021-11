Um im süssen Einheitsbrei der Weihnachtswerbung aufzufallen, wird für einmal nicht auf die Tränendrüse gedrückt, sondern mit einer überraschenden und unterhaltsamen Story auf die Lachmuskeln gezielt.

«Als etablierter Schweizer eCommerce-Anbieter und Experte in Sachen Schenken wollen wir aus der Masse an Weihnachtskampagnen herausstechen und mit dieser aussergewöhnlich kreativen Idee die Leute zum Schmunzeln bringen», wird Regina Ellmann, CMO von geschenkidee.ch, zitiert. Claudio Catrambone von Family Agency ergänzt: «Wir wollten nicht in den Chor der gefühlvollen Werbebotschaften mit einstimmen, sondern mit dieser Kampagne einen eigenständigen Ton anschlagen.»

Um dies zu erreichen, wurden keine Kompromisse gemacht, weder bei der Story, noch beim Casting der Charaktere, welche selbst Al Capone und Co Respekt einflössen würden, heisst es weiter. Dazu haben geschenkidee.ch und Family Agency die Kampagne «Riskier keine schlechten Geschenke» entwickelt.

Die Hauptrolle spielt dabei – wenig weihnachtlich – der Mafiaboss Don Regalo. Ein Mann, der schlechten Geschenken ohne mit der Wimper zu zucken den Garaus macht. Neben dem Spot, welcher in verschiedenen Versionen online zu sehen sein wird, übernimmt der Mafiaboss höchstpersönlich den hauseigenen Chatbot, der sowohl auf geschenkidee.ch als auch in interaktiven Display Ads zum Einsatz kommt. Er berät in bester «Der Pate» – Manier die Nutzerinnen und Nutzer und macht ihnen Geschenkangebote, welche sie unmöglich ablehnen können.

