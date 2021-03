Mit mehr als 300’000 installierten Anlagen in Schweizer Gebäuden steht Elcotherm, der Schweizer Marktführer für Heizsysteme, in erster Linie für Heizungen mit fossilen Brennstoffen. Doch die Zeiten ändern sich. Daher verfügt der Marktleader seit Jahren auch über eine hohe Kompetenz und eine breite Palette an umweltfreundlichen Wärmepumpen sowie dem dazugehörigen First Class Service, wie es in einer Mitteilung heisst. Um dies in den Köpfen von Architekten, potenziellen Bauherren und Sanierern zu verankern, hat die Agentur am Flughafen eine Kampagne entwickelt, die zeigt, dass früher nicht alles besser war. Zumindest was das Heizen betrifft.

Die verwendeten Werbemittel sind Key Visuals, Inserate, Banner, Social Media und kommen ab Frühling 2021 zum Einsatz.

Verantwortlich bei Elcotherm AG: Markus Schlageter (Solution Center Senior Manager, Mitglied der GL), René Grosswiler (Marketing Services Manager), Claudia Oettl (Marketing Services Senior Specialist); verantwortlich bei der Agentur am Flughafen: René Eugster (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Ketil Eggum (Grafik), Miriam Egli (Beratung/Text), Katie Eugster (Interactive Media Design/Programmierung), Robert Kadlus, (Bildbearbeitung). (pd/lom)