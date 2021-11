Hera Zimmermann Consulting: In der Znünipause mit Wissen flexxen

Wie begeistert man unter 25-Jährige für Premium-Medieninhalte? Die Antwort darauf liefert die aktuelle Kampagne von Tamedia, umgesetzt von Hera Zimmermann Consulting. Mit Kurzvideos auf TikTok, Snapchat, Instagram und der Datingplattform Tinder wird der Generation Z der persönliche Mehrwert des neuen digitalen «Youth»-Abos für den Tages-Anzeiger, die Berner Zeitung, 24 heures sowie alle anderen Tamedia-Zeitungen vermittelt.

«Die Gen Z möchte nicht mehr mit langweiligen Promotionsinhalten berieselt werden, du musst sie dort abholen, wo sie sind und mit ihrer Sprache, die sie sprechen», wird Agenturinhaberin Hera Zimmermann in einer Mitteilung zitiert.

Das Gesicht der Kampagne ist Chiara Temmel. Als 19-Jährige agierte sie als wichtigste Ideentreiberin: «An uns jungen Menschen wird häufig vorbei kommuniziert. Allein schon, weil die falschen Kanäle verwendet werden.»

Das neue «Youth»-Abo von Tamedia

Mit dem neuen «Youth»-Abo erhalten junge Leserinnen und Leser unter 25 für monatlich 9 Franken einen vergünstigten Zugang zu sämtlichen digitalen Inhalten einer Tamedia-Zeitung ihrer Wahl. Inbegriffen sind auch Specials wie Podcasts, Blogs oder interaktive Dashboards (persoenlich.com berichtete).

«Junge Menschen sind enorm interessiert, sei es an Klima- oder Genderthemen oder das Weltgeschehen im Allgemeinen», so Samantha Wenger-Sbocchi, Head of Growth Tamedia Reader Revenue. «Mit dem ‹Youth›-Abo möchten wir jungen Usern die Möglichkeit geben, unseren digitalen Qualitätsjournalismus kennenzulernen und so dazu beitragen, dass sie umfassend informiert sind.»

Verantwortlich bei Tamedia: Nicolas Baumgartner (Projektleitung & Project Manager Growth), Samantha Wenger-Sbocchi (Head of Growth), Isabella Wohlwend (Head of Campaigning); verantwortlich bei Hera Zimmermann Consulting: Sebastian Dudli (Projektleitung & Head of Creative), Hera Zimmermann (Storytelling-Expertin & Managing Partner), Chiara Temmel (Kampagne-Gesicht & Trainee), Alexandra Müller (Lead Paid Marketing), Sandro Widrig (Performance Manager). (pd/cbe)