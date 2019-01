Bereits im letzten Jahr hat sich One Training Center für James als neue Agentur entschieden, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der neuen Kampagne «Willkommen im Club» werden zwei Ziele verfolgt: zum einen der Imagewandel vom klasssischen Fitnesscenter zum vielseitigen Fitnessclub, zum anderen die Positionierung als grösster Club der Zentralschweiz. Bei One sind laut Mitteilung über 20'000 Mitgliedern zuhause.

Den Auftakt machen sechs Sujets, die in verschiedenen Tageszeitungen und auf Plakaten sowie online publiziert werden.

Zudem bewerben diverse Radiospots die USP für die verschiedensten Zielgruppen von Jung bis Alt.

Weitere Kampagnenpfeiler werden in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt, um die Marktführerschaft in der Zentralschweiz weiter auszubauen. (pd/cbe)