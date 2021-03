Digitec

Liebe zur Technik – und zur Sprache

Die Community-Kampagne geht in die nächste Runde. Die aktuelle Ausführung, die am Montag startet, stellt poetische Produktbewertungen in den Fokus. Insgesamt gibt es 14 Sujets.

Die sprachlichen Geniestreiche der Digitec-Community stehen im Mittelpunkt der neuesten Kampagne. (Bilder: Digitec Galaxus)