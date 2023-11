Jung von Matt Limmat: Luitgard Hagl wechselt zu Saatchi & Saatchi

Rund drei Jahre nach ihrem Start bei Jung von Matt Limmat verlässt Luitgard Hagl die Agentur. Die Managing Creative Director und Agency Lead wechselt zur Publicis Groupe gehörende Kreativagentur Saatchi & Saatchi nach Deutschland, wie verschiedene Branchenportale berichten. Hagl startet dort im Februar 2024 als Managing Director für die Kreaktion. Fachlich wird sie an Gruppen-CCO Dennis May berichten.

Hagl ist im Januar 2021 in der Kreativleitung bei Jung von Matt Limmat gestartet (persoenlich.com berichtete). Davor arbeitete sie bei Serviceplan in München und über fünf Jahre lang bei Jung von Matt in Hamburg.

Erst vor wenigen Wochen wurde ein weiterer prominenter Abgang bei Jung von Matt Limmat bekannt. Annette Häcki, Managing Creative Director, hat die Agentur verlassen, um sich mit einem Beratungsunternehmen selbstständig zu machen. (wid)