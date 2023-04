In den neuen Werbespots von Serviceplan Suisse im House of Communication verwandelt der Genuss eines Extrême Cornets von Froneri den Alltag, wie es in einer Mitteilung heisst. Eine Metro wird plötzlich zum Laufsteg und der Büroalltag verwandelt sich in eine Party. Nach dem Motto «Take it to the Extrême» werde dabei mit jedem Biss noch eine Schippe draufgelegt.

«Der Insight der Kampagne ist simpel: Glace geniessen macht glücklich. Und wenn wir glücklich sind, verändert sich unsere Sicht auf die Welt.», erklärt Micha Seger, Executive Creative Director bei Serviceplan Suisse. «Doch nicht nur das: Unsere Einstellung färbt auch auf unsere Mitmenschen ab und wir beeinflussen unser Umfeld positiv.»

Die Filme werden gemäss Mitteilung nebst der Schweiz auch in Frankreich, Spanien, UK und Israel ausgestrahlt. Das bedeutet eine besondere Herausforderung, da jedes Land seine spezifischen Ansprüche hat und die beworbenen Glace Sorten in jedem Markt über eine eigene Rezeptur und Verpackung verfügen. Somit war vom Regisseuren-Duo Silvan und Flurin Giger Flexibilität gefragt.

«Die Filme sind so aufgebaut, dass sämtliche Aufnahmen der Cornets und der Packshots ausgetauscht werden können, ohne den Flow der Szenen zu stören», erläutert Silvan Giger. Ein besonders wichtiger Aspekt, meint auch Flurin Giger: «Durch die nahtlosen Übergänge, das Tempo und die Dynamik zwischen den Einstellungen transportieren die Filme das Lebensgefühl, für das Extrême steht.»

Die von Stories produzierten Werbespots sind schon in Frankreich und in der Schweiz im TV und online zu sehen, heisst es weiter. Darauffolgend wird die Kampagne auch international lanciert. Zusätzlich zu den Filmen wurde Content für Social Media umgesetzt. Die Mediaplanung für die Ausstrahlung im Schweizer Markt stammt von der Agentur Mediaplus Suisse, welche auch zum House of Communication Zurich gehört und bereits seit 2022 für Froneri auf allen Kanälen Glaces in Szene setzt.

Verantwortlich bei Froneri International: Bernard Tual (CMO, Group Head of Marketing Froneri), Alicia Munday (Group Marketing Manager), Laura Fantoni (Marketing Manager Extrême); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverantwortung), Peter Schäfer (Chief Strategy Officer) Micha Seger (Executive Creative Director), Philipp Intlekofer (Art Direction), Günter Zumbach (Text), Sylvia Kohler (Beratung); verantwortlich bei Mediaplus: Pascal Fröhli (Managing Partner), Thomas Koller, Beat Graf (Beratung), Luzian Storrer (Senior Digital Manager); Sebahat Film & Foto (Art Buying); Stories (Produktion); Giger Brothers (Regie und Kamera); Postoffice (CGI); Tyma Film (Social Media). (pd/yk)