Dass der EHC Biel-Bienne sich im Aufschwung befindet, hätten spätestens die letzten beiden Eishockeysaisons gezeigt. Mit spektakulärem Spiel und ebenso spannenden Spieler-Verpflichtungen überrasche und begeistere der Club die Eishockeyfans, heisst es in einer Mitteilung.







Dieser Eigensinn spiegele sich auch in der neuen Saisonkampagne wider: Erneut inszeniert In Flagranti Communication die Charakterköpfe des EHCB in den Vereinsfarben und unterstreicht den Kampfgeist der Schlüsselspieler mit Punch Lines.

Die Kampagne des EHCB werde den Bieler Fans ab September über Plakate, Flyer, Passenger-TV, Inserate und sämtliche Online-Kanäle laufend gezeigt und alle Infos rund ums Team transportieren.







(pd/log)