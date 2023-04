Die Leitidee der neuen Kampagne und der gleich lautende Claim «As iconic as you» entspringen aus der DNA der Marke, schreibt schreibt die Agentur Brinkertlück in einer Medienmitteilung.

Die Geschichte der Marke und die visuelle Bekanntheit der «Bahnhofsuhr» wurden von Brinkertlück auch im neuen Kampagnendesign aufgegriffen. So werden die aktuellen und neuen Uhrenkollektionen auf einer Bühne präsentiert, die an die Verpackung der legendären Taschenuhr angelehnt ist.







Ebenfalls wurde, wann immer möglich, mit dem ikonischen Zifferblatt und dem einzigartigen roten Zeiger gespielt. Weiterhin bleiben die Farben Rot, Weiss und Schwarz sehr präsent. Um auch ein jüngeres Zielpublikum anzusprechen und um neue Kollektionen optimal zu präsentieren, wurde der Farbfächer um zusätzliche Farbtöne erweitert.

«Bei Mondaine haben wir uns Einzigartigkeit und Individualität auf die Fahnen geschrieben, und dieses Konzept steht dafür», lässt sich Maria Valenzuela, Head of Marketing and Communication bei Mondaine zitieren. «Das Konzept spiegelt unser Erbe, das ikonische Design und die zeitlose Anziehungskraft unserer Produkte sowie unsere Einstellung zur Nachhaltigkeit wider», so die Marketingchefin weiter.









Dennis Lück, Gründer und Inhaber von Brinkertlück, bestätigt: «Das neue Branding schlägt inhaltlich wie visuell die Brücke zwischen Herkunft und Zukunft der Marke. Und jetzt freuen wir uns auf einen erfolgreichen Launch in Norwegen.» Im Verlaufe des Jahres wird die Uhrenmarke an über 50 neuen Standorten im skandinavischen Land erhältlich sein.

Die Kampagne startete am 22. April 2023 online und wird im Verlaufe des Jahres in Norwegen und der Schweiz mit Out-of-Home und Digital-out-of-Home, Social Media und diversen Massnahmen an den Verkaufsstellen zu sehen sein. (pd/nil)