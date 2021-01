TBWA\Zürich: Pitch um Davos Klosters gewonnen

«Davos Klosters macht in Zukunft Ferien mit TBWA\Zürich», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Für die Tourismus-Kommunikation der Destination Davos Klosters zeichne neu die Zürcher Agentur verantwortlich. Es sei dies «das erste Neugeschäft im neuen Jahr». Obwohl der Pitch, in dem sich TBWA\ gegen zwei Mitbewerber durchsetzte, schon im Herbst 2020 stattfand, wurde der Start der Winterkampagne aufgrund von Covid-19 zunächst verschoben, schreibt die Agentur.

«Davos Klosters ist eine besondere Destination und das keineswegs nur wegen dem World Economic Forum», so Matthias Kiess, CEO von TBWA\Zürich. «Die einzigartige Qualität und Breite des Sportangebots, die Grösse der Region und der Mix aus schweizerischen und internationalen Gästen machen sie zu einer der Top-Destinationen der Schweiz. Wir freuen uns sehr über dieses Mandat und wollen mithelfen, sie bei Feriengästen als ‹Place to be› zu verankern, wie sie bei wirtschaftlich Interessierten seit Jahren schon ist.»

Um das breite Angebot zielgenau zu kommunizieren, setze die Kampagne bereits diese Saison auf einen grossen Anteil an datengetriebener, digitaler Kommunikation. Aber auch ein positionierender Image-Film sowie PR- und Social-Media-Massnahmen werden zukünftig Teil der Kommunikation sein, heisst es weiter. (pd/cbe)