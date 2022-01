Sir Mary gewinnt den Kreativ- und Media-Etat der Scout24-Markenfamilie, ein Netzwerk von Online-Marktplätzen. Die Agentur hat mit ihrem integrierten Ansatz überzeugt, teilte die Agentur am Freitag mit. Bestehend aus AutoScout24, ImmoScout24, FinanceScout24, MotoScout24 und anibis.ch gehöre die Scout24-Gruppe seit über 20 Jahren «zu den digitalen Vorreitern in der Schweiz».

Dies seien «beste Voraussetzungen» für eine Zusammenarbeit mit Sir Mary. Die neue Leadagentur der Scout24 Brands betreut ab sofort den Kreativ- und den Media-Etat. «Als Agentur mit digitaler DNA konnten wir mit Sir Mary die perfekte Partnerin gewinnen. Wir sind überzeugt, dass das multidisziplinäre Team uns neue Wege aufzeigen wird, um unsere Produktpalette zusätzlich zu stärken und digitale Grenzen weiterhin aufzubrechen», lässt sich Sarah Safri, Group Marketing Director von SMG Swiss Marketplace Group, zitieren.

Noch in diesem Jahr werden die Scout24 Brands in einem neuen Erscheinungsbild auf sich aufmerksam machen, wie es weiter heisst. Sir Mary werde diese Transition über alle Disziplinen begleiten – von der Positionierung über das Campaigning bis hin zur Media Distribution. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Speziaistinnen und Spezialisten im Team zweifach überzeugen konnten und Scout24 als führendem digitalen Ökosystem erster Stunde mit unserer Expertise zukünftig zur Seite stehen dürfen», so Maurizio Rugghia, Mitgründer und Managing Partner von Sir Mary. (pd/cbe)