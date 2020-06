Die Credit Suisse spricht in ihrer neusten Kampagne ihre Zielgruppen mit zukunftsrelevanten Fragestellungen aus den Bereichen Vorsorge und Vermögen an. «In Zukunft sind wir 40 Jahre lang Rentner.» und «Bargeld bringt (bald) keine Rendite mehr.» Wer bei zugespitzten Aussagen wie diesen ins Grübeln gerät, der dürfte vom Abbinder «Sehen Sie’s als Chance» gleich im Anschluss positiv überrascht werden, schreibt die verantwortliche Agentur Serviceplan Suisse in der Pressemitteilung.

Serviceplan will in ihrer Kampagne genau jene Spannung zwischen symbolischen Bildern und Zukunftsszenario erzeugen, die der Zielgruppe glaubhaft nahelegt, sich mit einer langfristigen und ernsthaft weiter gedachten Perspektive finanziell auf die Zukunft vorzubereiten.

Zu sehen ist die Kampagne noch bis Anfang Juli auf diversen Online- und Social Media-Kanälen, im Print und am POS.

Verantwortlich bei Credit Suisse: Roman Reichelt (Head of Marketing & Sponsorship), Anja Herrmann, Susanne Bill (Marketing Private Clients); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Michael Kathe, Nicolas Vontobel (Creative Direction), Tom Müller (Senior Art Direction), Rémy Steinmann, Tizian Lienhard (Art Direction), Jan Krohn (Text/Konzept), Victor Borel, Barbara Meier, Barbara Häne (Bildbearbeitung/Produktion), Edi Walker, Selma Caglayan, Valmire Muji (Beratung), Pam Hügli und Raul Serrat (Gesamtverantwortung) (pd/wid)