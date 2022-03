Team Cosmo Zürich: Remy Fabrikant schliesst seine Agentur

von Christian Beck

Nach knapp vier Jahren ist Schluss. Team Cosmo Zürich wird geschlossen. Dies teilte Gründer und CEO Remy Fabrikant am Donnerstag in den sozialen Medien mit. «Der Entscheid, als CEO von Team Cosmo zurückzutreten und die Agentur zu schliessen, ist mir extrem schwergefallen», so Fabrikant auf Anfrage von persoenlich.com. «Das tolle Team – durch unsere integrierte Arbeitsweise waren auch Kunden Teil des Teams –, die Zusammenarbeit mit vielen Partnern im Markt, das Netzwerk und unsere laufenden Projekte, haben dazu geführt, dass mir meine Arbeit immer sehr viel Spass gemacht hat. Die Zusammenarbeit mit WPP hat es uns auch ermöglicht, einige der grossartigsten und preiswürdigsten Kampagnen durchzuführen.»

Das Team Cosmo Zürich war unter dem Dach der Agenturgruppe WPP angegliedert. Fabrikant erhielt eine «Carte Blanche» (persoenlich.com berichtete). Schon zuvor arbeitete Fabrikant unter dem Dach von WPP. «Diese fast 25-jährige Zusammenarbeit basierte immer auf gegenseitigem Respekt und grossartiger kreativer Arbeit», so Stef Tiratelli von WPP. «Obwohl diese Phase unserer Zusammenarbeit nun vorbei ist und Remy ein Free Agent ist, würden wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit ihm in der Zukunft freuen.» Wie persoenlich.com weiss, wurden Remy Fabrikant zum Abschied die Konkurrenzklauseln gestrichen.

Für Remy Fabrikant sei es Zeit geworden, eine neue Zukunft zu gestalten, wie er auf Facebook schrieb. Den Entschluss, neue Wege zu gehen, habe er schon ein Jahr zuvor gehabt, aber es sei ihm wichtig gewesen, dass niemand im Team im Stich gelassen werde. Team Cosmo baute zwar auf ein Netzwerk mit festen Freelancern. Dennoch bestünden viele Verpflichtungen und Verbundenheiten, so Fabrikant. Nachdem auch seine langjährige Geschäftspartnerin Marie Theres Ott «einen tollen Nachfolgejob» habe, sei der Moment für die Schliessung von Team Cosmo gekommen.

Zu seinen Zukunftsplänen wollte sich Fabrikant auf Anfrage noch nicht äussern. «Wie die Zukunft aussehen wird, ist noch offen und dafür lasse ich mir Zeit. Aber ihr kennt mich ja, ich bin immer für eine Überraschung gut», so Fabrikant.