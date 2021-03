Zimmermann Communications: Schneller im Tessin dank des Ceneri-Tunnels

Im Fokus der Kampagne für Ticino Turismo steht die nachhaltige Mobilität dank des in 2020 neu eröffneten Ceneri-Basistunnels mit den Slogans «Schneller im Tessin» und «Mehr #ticinomoments erleben». Die von Zimmermann Communications konzipierte Kampagne stellt die Schnelligkeit der neuen Verbindungen von der Deutschschweiz ins Tessin und innerhalb des Tessins ins Zentrum, wie es in einer Mitteilung heisst.

Anhand der konkreten SBB-Abfahrts- und Ankunftszeiten wurden in einer ersten Welle neun Sujets realisiert, welche ortspezifisch ausgespielt werden und je nach Öffnungsstrategie des Bundesrates auch erst zum Einsatz kommen, wenn die Restaurants, Bars und Freizeiteinrichtungen wieder offen sind. Total werden so gegen 50 verschiedene Versionen ausgespielt.

Die Kampagne erscheint in der ersten Phase primär in den digitalen Medien, auf digitalen Plakaten an ausgewählten Bahnhöfen, in den sozialen Medien und in der Sonntagspresse. Diverse weitere, zielgruppenspezifische Massnahmen flankieren die Kampagne und werden laufend der Situation angepasst und die kommenden Monate noch erweitert.

Verantwortlich bei Ticino Turismo: Manuela Nicoletti (Director of Marketing), Jutta Ulrich (Leiterin Kommunikation); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp, Marietta Mügge (Kreation), Ramon Alder (Art Direction), Florian Bieniek (Beratung), Kim Corpataux (Digital Content Creation) und Rolf Zimmermann (Strategie und Media), Film- und Fotoproduktion; Truecolorfilms Lugano. (pd/lom)