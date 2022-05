von Christian Beck

«Das Leid in der Ukraine ist unsäglich, vor allem das der Bevölkerung. Darum ist nebst Solidaritäts-Statements wirkliches Handeln nötig. Und wenn es ums Handeln geht, ist es wichtig, dass jeder das macht, was sie und er wirklich kann.» So stand es in einem Anfang April verschickten Newsletter des ADC Switzerland (persoenlich.com berichtete).

Frank Bodin, Präsident des ADC Switzerland, sagt auf Anfrage: «Unter dem Patronat des ADC haben wir einen Aufruf unter den Freunden und Mitgliedern des Clubs gemacht, um kreative Sujets als Spendenaufruf für die kriegsgeschüttelte Ukraine zu generieren. Wir wurden erhört. Die Kreativen haben wunderbare Sujets gemacht, getreu nach unserem Motto: ‹Zeigen wie's geht›».

Remy Fabrikant, ADC-Vorstandsmitglied und Initiant der Aktion, ergänzt: «Ganz nebenbei zeigen wir, dass kreative Ideen besser Spenden sammeln.»

Die Sujets wurden nun APG, Clear Channel Schweiz und Neo Advertising übergeben. Ab Montag wird die Kampagne, die von den Aussenvermarktern grosszügig unterstützt wird, ausgespielt – Clear Channel startete bereits am Donnerstag, wie es beim ADC heisst.

Auf jedem der Plakate ist ein QR-Code integriert: Wird dieser gescannt, landet man auf einer Spendenseite. Auf der Seite werden Zewo-zertifizierte Organisationen verlinkt, bei denen man seine Spende platzieren kann, die letztlich den Menschen in der Ukraine hilft.



Kreative: Dominique Magnusson, Hekuran Avdili, Martin Schmidlin, Junia Geiser, Michael Kunz, Adrian Huwyler, David Hugentobler, Marcus Gossolt Guggenheim, Daphne Abderhalden, Karin Estermann, Walter Tagliaferri, Wolfgang Bark, Remy Fabrikant; Unterstützer: ADC Switzerland, Gioia Bozzato, Hanna Jackl, Frank Bodin, APG|SGA, Clear Channel, Neo Advertising, Creative without borders, Jung von Matt Limmat, SibeSiech, Branders, Chill 'n' Flow, Inhalt und Form Werbeagentur LSA, Viu AG.