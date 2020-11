Pünktlich zum Start der Wintersaison können sich Senioren auf ein Schneepraktikum bewerben – als Pistenbully-Fahrerin, Bergbahnenmitarbeiter oder Skilehrerin. Die Ferienregion Savognin Bivio Albula bietet diesen Winter gemeinsam mit den Savognin Bergbahnen und den Bivio Sportanlagen fünf Praktika für Senioren an, wie es in der Mitteilung heisst.

Ob als Pistenbully-Fahrerin in Savognin oder Skilehrer in Bivio, die Praktikanten bekommen einen Einblick in die jeweiligen Berufe und erleben auf diese Weise auch die Region. Die Winterkampagne «Schneepraktikum 60+» wurde von Wirz konzipiert.

Motivierte Senioren können sich seit dem 22. Oktober 2020 um die Praktikumsstellen bewerben. Der Aufruffilm, in dem ein Mitarbeiter von Tourismus Savognin Bivio Albula nach seniorigen Praktikanten sucht, ist während den Vorbereitungen zur Wintersaison entstanden. Er verlinkt in der Awareness-Phase auf eine Landingpage mit Bewerbungsformular.

Der Film und das dazugehörige Keyvisual werden in Form von YouTube Pre Rolls, Social-Media-Videos, Display-Bannern, Native und Social Ads ausgespielt. Nach Bewerbungsschluss am 30. November 2020 werden die Praktikanten für die Ende Januar 2021 stattfindenden Praktika evaluiert.

Ab Ende Dezember wird die Performance-Phase zum Einsatz kommen, bei welcher basierend auf der generierten Audience gezielt Lead-Anzeigen für die Angebote als Retargeting über die Kanäle ausgeliefert werden. (pd/wid)