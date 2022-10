In den letzten Wochen haben in Zürich wiederholt Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten bei unbewilligten Demonstrationen die Strassen blockiert. Zum Ärger vieler Verkehrsteilnehmenden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dass man durchaus Umweltbewusstsein demonstrieren könne, ohne dass die Mobilität auf der Strecke bleibe, zeige Ruf Lanz laut eigenen Angaben für die VBZ mit einem «pointierten», aktuellen Sujet: am Beispiel von friedlichen Fahrgästen im Tram.

Denn wer statt auf die Barrikaden in die Trams und Trolleybusse der VBZ steige, schone die Umwelt und komme bequem an jedes Ziel in Zürich. Kein Wunder, würden täglich rund 800'000 Menschen mit den VBZ auf die Strasse gehen.

Das aktuelle Motiv der vielfach preisgekrönten VBZ-Kampagne erscheint auf doppel- und ganzseitigen Anzeigen in 20 Minuten, auf Plakaten in allen VBZ-Fahrzeugen sowie auf Facebook, Instagram und Twitter.

Verantwortlich bei den VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Sherin Madassery (Junior-Projektleiterin Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Isabelle Hauser (Art Direction), Markus Ruf (Creative Direction & Text) Armin Arnold (DTP), Carlotta Biffi (Beratung). Externe Partner: Tobias Stahel (Fotografie), Michèle Aschmann (Bildbearbeitung). (pd/tim)