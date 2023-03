Saatchi & Saatchi Zürich ist mit einem Geschäftsführer Kreation ins 2023 gestartet. Seit Januar verantwortet Sören Schröder den kreativen Output der Agentur und ergänzt in seiner Funktion den bisherigen Geschäftsführer Beratung, Holger Schicke, der bereits seit vier Jahren bei der Publicis Groupe tätig ist und in den letzten zwei Jahren den Ausbau von Saatchi & Saatchi massgeblich vorangetrieben hat. «Gemeinsam haben die beiden nun einiges vor», heisst es in einer Mitteilung.

Holger Schicke (links) ist Geschäftsführer Beratung der Saatchi & Saatchi, Sören Schröder Geschäftsführer Kreation. (Bild: zVg)





Da treffe es sich gut, dass sich mit Opel seit Kurzem eine neue spannende Marke im Portfolio der Agentur befinde. «Wir glauben, dass Saatchi & Saatchi sowohl für Kunden als auch für Mitarbeitende viel zu bieten hat», wird Holger Schicke in der Mitteilung zitiert. Als Argumente nennt er das agile Set-up, eine Kultur der Offenheit und den Fokus auf die Freude und Sinnhaftigkeit der Arbeit. «Uns ist es wichtig, dass wir Projekte realisieren, die Freude machen. Und zwar sowohl den Mitarbeitenden in der Konzeption und Umsetzung als auch den jeweiligen Zielgruppen, die mit unseren Kommunikationsangeboten in Kontakt kommen», formuliert Sören Schröder den eigenen Anspruch.

Dabei profitiert die Agentur laut Mitteilung von der guten Integration in die Publicis Groupe: Angebote wie «Work-your-world» – sechs Wochen im Jahr dürfen Mitarbeitende von überall auf der Welt arbeiten – und die Kooperation mit Spezialistinnen und Spezialisten aus dem globalen Publicis-Netzwerk gehören bei Saatchi & Saatchi in Zürich ebenfalls zum Arbeitsalltag dazu. Auf diese Weise gibt es immer wieder frische Impulse und es entsteht ein reger Austausch zwischen unterschiedlichen Persönlichkeiten, Kulturen und Disziplinen – der perfekte Nährboden für neue Ideen.

Ein Agenturnetzwerk, viele Möglichkeiten

Der Wechsel von Sören Schröder zu Saatchi & Saatchi erfolgt innerhalb der Publicis-Gruppe. Während der letzten anderthalb Jahre war Schröder am Stadelhofen bei Publicis Zürich ebenfalls in der Geschäftsleitung tätig. Jetzt freut er sich auf seine neue Aufgabe: «Die Publicis-Gruppe ist ein tolles Netzwerk mit vielen grossartigen Menschen und spannenden Agenturen. Das Beste ist aber, dass wir uns hier individuell weiterentwickeln können.»

In seiner neuen Funktion als Teil des Leading-Duos von Saatchi & Saatchi übernimmt Sören Schröder noch stärker unternehmerische Verantwortung. Dabei ist er für Holger Schicke kein Unbekannter: «Sören und ich kennen uns bereits von einer früheren Station und ich freue mich, dass ich ihn für die Geschäftsleitung gewinnen konnte, um Saatchi & Saatchi weiter voranzubringen.» Vor den beiden liegt eine Menge Arbeit, aber die Richtung ist klar: «Unser wichtigstes Ziel ist es, für unsere bestehenden Kundinnen und Kunden weiterhin gute Arbeit zu machen – und darüber hinaus das eine oder andere Highlight zu setzen.» (pd/cbe)