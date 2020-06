Die Effie Awards Switzerland ziehen in den digitalen Raum. Die Award-Verleihung findet am 30. Juni um 18 Uhr erstmals online statt, heisst es in einer Mitteilung. Wer holt sich den Grand Effie – die Auszeichnung für den einen «outstanding» besten Case, der in diesem Jahr eingereicht wurde? Die vier mit einem Gold Effie prämierten Kampagnen sind noch im Rennen um die begehrte Auszeichnung.

SRF-Moderator Julian Thorner führt mit seinen Gästen Larissa Pohl (Jury-Präsidentin), Roman Hirsbrunner, Lennart Hintz (beide Effie-Leitung und Vorsitz Jurierung Grand Effie) und Roger Baur (Presenting Partner Admeira) durch den Anlass, an welchem der Grand-Effie-Sieger exklusiv verkündet wird.

Einschalten kann man sich unter: http://awardshow2020.effie.ch/ (pd/wid)