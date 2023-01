Im Auftrag der Graubündner Kantonalbank (GKB) haben Brinkertlück Schweiz und Rob Nicolas eine umfangreiche Finanzierungskampagne kreiert. Sie wendet sich an alle Nichtbündnerinnen und Nichtbündner, die ein Ferienobjekt in Graubünden besitzen oder sich dafür interessieren, heisst es in der Mitteilung dazu. Denn viele der Ferienwohnungen und Ferienhäuser im Kanton würden von Fremdbanken im Unterland finanziert. Die GKB möchte potenzielle Kundinnen und Kunden davon überzeugen, dass es keinen besseren Finanzierungspartner gibt als die lokale Kantonalbank.

































Mit einer emotionalen Kampagne, die natürlich dem übergeordneten Purpose «Für die beste Zukunft aller Zeiten» gehorcht, sollen die beiden Zielgruppen informiert und überzeugt werden. Die Ansprache ist dabei zum Konzept geworden: Als Ferienobjektbesitzer oder häufiger Gast mit Zweitwohnsitzambitionen ist man ein bisschen Bündnerin oder Bündner. Ist man doch mit Graubünden offenbar nicht nur sehr vertraut, sondern auch sehr verbunden. Mit der GKB als Partnerin wird man sogar noch ein bisschen mehr Bündnerin und Bündner. Wer die Finanzierung seines Bündner Feriendomizils mit der GKB macht, ist nicht länger nur Zürcherin, sondern Grauzürcherin. Ist nicht nur Basler, sondern Graubasler. Ist Grauschwyzer, Grausanktgallerin oder Grauaargauerin.





Die Customer Journey beginnt pünktlich zu den Sportferien mit digitalen Plakaten in den Bündner Skigebieten und online mit einem emotionalen Spot sowie Keyvisuals auf verschiedensten Kanälen. Sie führen die potenziellen Kundinnen und Kunden auf eine Landingpage, mittels der die GKB Leads sammelt. In einem zweiten Schritt werden Interessierte mit weiterführenden Kommunikationsmassnahmen angesprochen, darunter eine Content Story mit einem echten GKB Kunden, der sein Glück in Graubünden gefunden hat. Flankiert wird die Kampagne dabei von einem Gewinnspiel und einem wirkungsvollen Mailing. Auftraggeber: Graubündner Kantonalbank; Konzeption: Brinkertlück Schweiz; Film- und Content-Produktion, Media: Rob Nicolas (pd/wid)