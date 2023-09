Thjnk Zürich: Wein oder Gurken wortwörtlich runtergesetzt

Spinas Civil Voices

Das müssen wohl Ex-Pfadis sein

Das müssen wohl Ex-Pfadis sein

Die breitangelegte Imagekampagne der Pfadibewegung Schweiz geht in die nächste Runde – mit Plakaten und Spots.

Die breitangelegte Imagekampagne der Pfadibewegung Schweiz geht in die nächste Runde – mit Plakaten und Bewegtbild. Die Kampagne ist an den Swiss Out of Home Awards ausgezeichnet worden.