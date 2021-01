Publicis: Weitere Abgänge am Zürcher Stadelhofen

von Christian Beck

Creative Director Jan Kempter arbeitet seit Ende 2020 nicht mehr für Publicis. «Nach beinahe sieben Jahren Publicis – mit Unterbruch – hatte ich einfach das Bedürfnis nach einer Veränderung und einem Neubeginn», so Kempter gegenüber persoenlich.com. Kempter wurde Ende 2018 zum Creative Director befördert, zuvor war er Copywriter (persoenlich.com berichtete). Im März startet er als Creative Director bei Wirz, wie er auf Anfrage bestätigt.

Ebenfalls nicht mehr dabei ist Urs Hirschi. Er war von Anfang 2018 bis Ende 2020 Managing Director bei Publicis Communications Schweiz. Seit Anfang 2021 arbeitet er nun als Strategic Brand Planner / Executive Director bei der Bank Julius Bär. «Nach 25 Jahren in der Werbung darf auch mal was Neues kommen», so Hirschi zu persoenlich.com.

«Getrennte Wege»

Schon länger nicht mehr am Zürcher Stadelhofen tätig ist Lucas Conte, ehemaliger Head of Strategy. «Publicis Communications Zürich und ich haben uns im Sommer – eine Woche vor Geburt meiner Tochter – darauf verständigt, getrennte Wege zu gehen, was mir heute die Möglichkeit gibt, für Publicis One Touch als globaler Planning Lead auf ‹Nivea Men› zu arbeiten», sagt Conte auf Anfrage.

Conte habe dem damaligen CEO Thomas Wildberger bereits Ende 2019 gesagt, dass er sich weiterentwickeln wolle. Wildberger holte Conte Anfang 2018 von Saatchi & Saatchi Italien nach Zürich zu Publicis. «Die Themen Integration, digitale Transformation, Innovation und nicht zuletzt Kultur und kreative Exzellenz sind mir wichtig, und ich suchte ein konstruktives, offenes, intelligentes Umfeld, um diese Themen in greifbaren Output zu verwandeln.» Publicis One Touch in Hamburg gebe ihm die Möglichkeit, diese Themen aktiv zu gestalten und seinen Imprint zu hinterlassen. Er arbeite als Freelancer von Zürich aus. «Diese Option und der zeitgleiche Eintritt der Kollegen von Notch Interactive waren für mich ausschlaggebend für eine Veränderung», so Conte.

Katja Metz war bis Ende September Managing Director bei Leo Burnett an der Stadelhoferstrasse in Zürich. Sie startete im August 2018. Auch ihr Abgang wurde nie kommuniziert. «Trotz der Ankündigungen der Gruppe, dass während der Corona-Zeit keine Mitarbeiter entlassen werden, hat Publicis beschlossen, das Management zu reduzieren», so Metz. «Da ich am wenigsten lange dabei war, fiel die Wahl leider auf mich. Dennoch bin ich dankbar, dass mich Thomas Wildberger in die Schweiz geholt und mir die Möglichkeit gegeben hat, ein tolles, schlagkräftiges Team bei Leo Burnett aufzubauen und grossartige Kunden zu betreuen, von denen mir einige als Freunde erhalten bleiben.» Die jetzige Zeit verstehe sie als grosse Chance, sich neu zu orientieren. Metz freue sich jetzt schon auf neue Herausforderungen.

«Manchmal braucht es den Neuanfang»

«Gerne bestätige ich, dass Jan Kempter, Urs Hirschi, Lucas Conte und Katja Metz die Publicis-Gruppe verlassen haben», so Alexander Haldemann, CEO der Publicis Groupe, am Mittwoch auf Anfrage. Die Kündigungen seien im letzten Jahr vor seiner Zeit als CEO erfolgt.

«Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass personelle Veränderungen – so schmerzhaft sie auch sein können – immer auch Chancen bieten. So können sich Talente in unseren Agenturen entwickeln, und wir sind offen für externe Impulse. Manchmal braucht es den Neuanfang. Den vier Kolleginnen und Kollegen wünschen wir für die Zukunft alles Gute», so Haldemann weiter.

Was macht Ex-CEO Thomas Wildberger?

Bei Publicis, der grössten Schweizer Kommunikationsagentur, ist also vieles im Umbruch. Letzte Woche wurde bekannt, dass Publicis Zürich und Notch künftig von einer gemeinsamen kreativen Doppelspitze geführt werden, nämlich von David Lübke (Creative Director) und Martin Stauch (UX Director). Peter Brönnimann und Pablo Schencke hätten sich entschieden, die Agentur zu verlassen, hiess es in einer Mitteilung. Schencke weiss bereits, wie es weiter geht: Er wechselt laut gut informierten Quellen zurück zu Thjnk Zürich. Thjnk-Inhaber Alexander Jaggy will jedoch entsprechende Gerüchte auf Anfrage von persoenlich.com nicht bestätigen.

Und Brönnimann sagte vor einer Woche auf Anfrage: «Nach dem Abgang von Thomas Wildberger habe ich mich gefragt, ob diese Veränderung nicht auch eine Chance ist, bei mir etwas zu verändern.» Im Oktober teilte die Publicis Groupe in Zürich mit, dass Alexander Haldemann neuer CEO wird. Laut der damaligen Mitteilung würden mit dem ehemaligen CEO Thomas Wildberger «aktuell Gespräche zur Gestaltung der weiteren Zusammenarbeit» stattfinden. Doch: Ist Wildberger gar nicht mehr am Zürcher Stadelhofen tätig? Wildberger war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Und Publicis schweigt sich zur dieser Personalie aus. «Wir können uns aktuell nicht zur Zusammenarbeit mit Thomas Wildberger äussern», so sein Nachfolger Alexander Haldemann.