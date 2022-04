The One Show in New York ist einer der härtesten Kreativwettbewerbe der Welt. Er wird fürs Schweizer Kreativranking mit dem höchsten Faktor gewertet – wie Cannes. Ende Januar wurde die Shortlist der ersten Juryrunde bekanntgegeben. Schweizer Agenturen hatten sich bereits 24 Shortlist-Plätze gesichert (persoenlich.com berichtete). Nun wurde die vollständige Shortlist veröffentlicht.

Ruf Lanz ist – nach sechs Shortlists aus der ersten Runde – drei weitere Mal vertreten, wie die Agentur mitteilt. In «Design – Print Advertisements» ist die Kampagne «When art has to move» für Welti-Furrer Fine Art Transport ein weiteres Mal nominiert. Und in «Design – Craft Illustration» sowie in «Design – Posters Series» gibt es zwei weitere Nominierungen für die Kampagne «Animal handprints» für die Stiftung Tier im Recht.

TBWA\Zürich hatte bereits acht Shortlist-Platzierungen. Die Kampagne «Porsche Taycan – Tesla Targeting» holt eine weitere Nominierung in der Kategorie «Interactive, Online & Mobile – Online Advertising – Display Ads». Auch «#bornequal – The X chromosome» für Terre des Femmes wird ein weiteres Mal nominiert in «Moving Image Craft – Animation – Single».

persoenlich.com hatte für Thjnk Zürich hatte bereits neun Shortlist-Plätze vermeldet. Nominiert ist die Agentur auch für die Kampagne «Earthware» von Bio Suisse in der Kategorie «IP & Products – Physical Product – Promotional».



Shortlist-Platzierungen gibt es auch für Wunderman Thompson Switzerland für die Kampagne «Handbutts» im Auftrag von Geberit – dies in den Kategorien «Direct Markting – Social Media Post – Series», «Interactive, Online & Mobile – Innovation in Interactive, Online, & Mobile», «Out of Home – Dynamic Billboards & Transit» und «Social Media – Social Post – Series».

Auch die Arbeit «Lakers Red – A taste of what they missed» für die Brauerei Schützengarten und Lakers Sport holt sich eine Nominierung in der Kategorie «IP & Products – Innovation in Lockdown».



Wirz ist ebenfalls auf der vollständigen Shortlist vertreten. Der Film «No Drama» für Schweiz Tourismus wurde nominiert in der Kategorie «Film – Online Films & Video – Long Form – Single».



Welche der nominierten Schweizer Agenturen einen der begehrten One Show Pencils oder Merits gewinnen, wird am 20. Mai 2022 im Cipriani Wall Street in New York bekannt gegeben. (pd/cbe)