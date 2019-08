Swisscom: Wenn eine Jägerin auf einen Veganer trifft

Nach den fiktionalen Serien «Rocco» und «Hamster» steht nun das echte Leben im Mittelpunkt. In der neuen Swisscom-Webserie «Clash» treffen jeweils zwei junge Persönlichkeiten aufeinander, deren Lebenswelten unterschiedlicher nicht sein könnten. So verbringen sie Zeit mit einem Gegenüber, das sie sonst nie treffen würden. Es begegnen sich Jägerin und Vegan Straight Edger, Rapper und Opernsänger oder Bodybuilder und LGBT-Aktivistin. Jede der acht Real-Life-Doku-Folgen kommt anders daher; sie wurden von Stories mit acht verschiedenen Schweizer Nachwuchsregisseuren umgesetzt. Die erste Staffel startet am Montag, bei wöchentlicher Ausstrahlung, wie Swisscom in einer Mitteilung schreibt.

Swisscom glaube an junge Menschen, die für ihre Meinung einstehen und ihre Welt gestalten. Mit «Clash» würden sie eine Plattform erhalten. Wo unterschiedliche Positionen aufeinanderprallen, sollen diese sich nicht gegenseitig verhärten, sondern neue Energie für Ideen und Projekte freisetzen. Bei «Watson» lag eine Kooperation auf der Hand, heisst es in der Mitteilung weiter. «Sowohl Idee als auch Konzept der Serie entsprechen einer der zentralen journalistischen Missionen von ‹Watson›, gesellschaftlich integrativ zu wirken und die voranschreitende gesellschaftliche Aufsplittung in einzelne Interessen- und Identitätsgruppen zu bremsen», wird Chefredaktor Maurice Thiriet zitiert. «Auch in der Umsetzung ist ‹Clash› watsonesk, mit jungen Machern und Protagonisten, webaffin kurzen Folgen und unkompliziert schnellem Point-of-View-Schnitt.»

«Clash» ist verfügbar auf allen Kanälen von Swisscom, wobei @swisscom auf Instagram laut Mitteilung das Herzstück ist. Ausserdem präsentiert watson.ch die Folgen jeweils exklusiv einen Tag vor dem offiziellen Release. Weiter wird «Clash» im Fernsehen auf Teleclub Zoom ausgestrahlt. Die Videos sind ab Montag auch in dieser YouTube-Playlist zu sehen.

Auftraggeber: Swisscom, Filmfachstelle; Idee und Produktion: Stories; Regie: Piet Baumgartner, Animals, Phil Meyer, Wendy Pillonel, Yasmin Joerg, Humbi Entress, Luisa Ricar, Samuel Morris. (pd/cbe)