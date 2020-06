In der Schweiz kann eine ursprüngliche Natur erlebt werden, die einfach zugänglich ist. Wer einen Sonnenuntergang vor atemberaubendem Panorama erleben will, kommt sicher und pünktlich dorthin. Wer sich draussen abkühlen will, kann jederzeit sorgenfrei in einen glasklaren See springen. In der Schweiz wird man nicht von wilden Tieren gefressen, und man kommt entweder per Wanderschuh oder per Gondel überall auf die Berge. Genau diese Vorzüge machen die Schweiz und ihre Natur zum Ferienland, in dem alle maximal Energie tanken können.

Kurz: Wenn man sich wirklich erholen will, wenn man wirklich dem Alltag entfliehen will, wenn man wirklich energiegeladen zurück in den Alltag will, dann braucht man mehr als Ferien. Dann braucht man Schweiz. «Diesen Kernvorteil des Ferienlandes Schweiz verdichtet Wirz in der vielfältigen Plattform, die wir heute lancieren: ‹Ich brauch Schweiz.›», wird André Hefti, Head of Marketing bei Schweiz Tourismus, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert.

Eine Plattform, so vielfältig wie die Schweiz

Tagesaktuelle und thematische Sujets bringen die Schweiz zu den jeweiligen Zielgruppen – auf allen digitalen Kanälen und OOH. Weiter wird die Plattform «Ich brauch Schweiz.» in einem emotionalen Film zugänglich gemacht.

Covid-19-bedingt wird sich die ursprünglich global geplante Kampagne anfänglich auf die Schweiz und die Nachbarländer fokussieren. Folgen werden diverse Highlights, die die Schweiz abseits der ausgetrampelten Werbepfade ins Zentrum rücken.

Covid-19 hat zu einem massiven Einbruch der Gästezahlen geführt; Gäste aus der Schweiz und Europa fehlten in den vergangenen Wochen und Monaten fast vollständig. Höchste Zeit, diese wieder für die Schweiz zu gewinnen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Uns ist die Verantwortung bewusst. Mit ‹Ich brauch Schweiz.› haben wir den Teppich ausgelegt für viele weitere Massnahmen», so Livio Dainese, Co-CEO und CCO von Wirz BBDO, und fügt an: «Wir sind aber vor allem mächtig stolz, dass wir ab heute die Schweiz weltweit verkaufen dürfen.»

