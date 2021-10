Foundry: Wie man Hühnern das Leben rettet

Worum geht es Planted – und was ist Planted eigentlich? Durchschnittlich circa 70 Kilogramm Fleisch konsumiert ein Mensch in der EU pro Jahr. Dabei gehen laut WWF rund 69 Prozent der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen auf den Verbrauch tierischer Lebensmittel zurück.

«Die Idee für Planted entstand aus der dringenden Notwendigkeit für Veränderung. Diese immensen, täglich benötigten Fleischmengen stellen unseren Planeten vor eine grosse Herausforderung», wird Christoph Jenny, Mitbegründer von Planted, in einer Mitteilung zitiert. «Wenn wir auch in Zukunft noch ein angenehmes Leben auf diesem Planeten haben wollen, müssen wir jetzt handeln. Wir haben keine Zeit mehr für Ausreden. Jetzt gilt es, die verheerenden Folgen der Nutztierhaltung auf unserem Planeten zu reduzieren. Unser veganer Fleischersatz auf Erbsenproteinbasis bietet hierfür die perfekte gesunde und wirklich leckere Alternative. Unsere Better-than-Kampagne soll Menschen zum Umdenken anregen und auf die Reise in eine lebenswerte Zukunft mit gesunden und nachhaltigen Ernährungsalternativen mitnehmen.»

Neben dem Billboard am Central im Zürich sorgt ein Social-Media-Rollout in Bern, Basel, Winterthur, Luzern sowie Genf, Lausanne, Verbier und Zürich für Awareness, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Die Schweizer sind Gewinner des German Brand Award für die nachhaltigste Marke des Jahres 2021, «Guiness Buch der Rekorde»-Helden für das längste vegane Schnitzel der Welt und diesjährige Gewinner des Schweizer Start-up-Awards. In nur zwei Jahren wurde eine eigene Produktionsstätte in Kemptthal mit schon bald 100 Mitarbeitern eröffnet. Und mittlerweile gibt es die Produkte von Planted nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, Frankreich und Österreich.

Um die Expensionspläne in Deutschland zu unterstützen, regt Planted auch in Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main und Köln mit dem Titel «Better than» dazu an, die Art und Weise kritisch zu hinterfragen, wie Fleisch wahrgenommen und konsumiert wird. Die Einsparung von CO2 mithilfe veganer alternativer Ernährung steht im Mittelpunkt der Initiative. Dabei setzen die Macher der Kampagne auf einige spektakuläre Aktionen:

Mit Licht- und Nebelprojektionen in Berlin Mitte und dem Regierungsviertel wird Aufmerksamkeit generiert. Ausserdem gehören umfangreiche Aussenwerbung und Wildplakatierungsaktionen zum Rollout, während einem auch schon mal ein «Chicken Ambassador» auf den Strassen Berlins begegnen kann: Menschen in Hühnerkostümen.

Mit einer überdimensionalen Kunstinstallation aus echten Pflanzen in Form eines Huhns sorgt Foundry – in Zusammenarbeit mit Xi De Sign und Planted – für Aufsehen. Auf vollen 100 Quadratmetern entstand ein Huhn aus echten Pflanzen. Die überdimensionierte Installation an der Hauswand der Greifswalder Strasse 223 ist laut Mitteilung «Blickfang und innovativer Denkanstoss zugleich». Am 9. und 10. Oktober fand eine Verkostungsaktion mit dem Planted-Foodtruck vor der Wandinstallation statt.

Auch der Spitzenkoch Tim Raue (auf dem Bild fünfter von links) ist von Planted überzeugt. Und zwar so sehr, dass er die Planted-Produkte «planted.chicken» und «planted.pulled» zukünftig in das vegane Menü des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants Tim Raue einbinden wird.

«Ersetze 20 Kilogramm deines jährlichen Fleischkonsums durch ‹planted.chicken› und du verkleinerst Deinen CO2-Fussabdruck um das Äquivalent von beispielsweise 1887,2 Stunden Netflix streamen, 29 Duschen – und du rettest 11,83 Hühnern das Leben.» Mittels des «Better Calculators» kann man ermitteln, wie viel Kohlendioxid, Wasser und Tierleben jeder Einzelne durch die Umstellung auf pflanzenbasiertes Fleisch im Jahr einsparen kann. Die Applikation veranschaulicht spielerisch und plakativ, wie man selbst sehr aktiv zur Verbesserung unser aller Lebensqualität beitragen kann.

Verantwortlich bei Planted Foods: Sabrina Balestra (Head of Brand and Marketing), Christoph Jenny (Co-Gründer), Judith Wemmer (Head of Product Development), Tsvetelina Yancheva (Social Media Managerin), Ann Hermann (Marketing Managerin DE/AT), Sidonia Egli (Brand Managerin), Marion Höchli (VP Business Development Europe), Uwe Eichhorn (Head of Sales DE/AT), Michael Wagner (Country Manager DE); verantwortlich bei Foundry Zürich | Berlin: Saaniya Singhal, Nitin George, Jonas Wolff, Pieter Malherbe, Fieke Clinckemalie (Kreation), Gregor Wollenweber (Produktion), Jarin Morovà, Jessica Hughes (Media & Performance), Sam Bolleter (Digital), Alexandra Galakhova, Tanguy Bodin, Andrea Frei (Account Management), Markus Neumann, Sacha Moser (Gesamtverantwortung); Produktionspartner: Xi De Sign, Berlin; Photo and Video: Sebastian Pollin Photography, Xi De Sign, Inovisco Mobile Media, Witwinkel; Projections production: Inovisco Mobile Media; Public Relations: Adel & Link Public relations GmbH & Co. KG; Event: Jeff Berlin. (pd/cbe)