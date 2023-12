Ruf Lanz: Wort des Jahres gilt nicht für Bank Thalwil

Die Bank Thalwil ist seit 1841 eine vorwiegend regional tätige Genossenschaftsbank am linken Zürichsee-Ufer mit Hauptsitz in Thalwil und Geschäftsstellen in Adliswil, Kilchberg und Langnau am Albis.

Seit 2020 positioniert Ruf Lanz die Bank Thalwil und ihre Mitarbeitenden als «Bankwerker», die aus anderem Holz geschnitzt sind als andere Banker: bodenständig und anständig (persoenlich.com berichtete).

Das jüngste Motiv der pointierten Textkampagne greift aus aktuellem Anlass das Wort des Jahres auf: Vor kurzem hat die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) «Monsterbank» zum Deutschschweizer Wort des Jahres ernannt, weil nach der Fusion von UBS und Credit Suisse (CS) auf die Erleichterung über die CS-Rettung sofort Ängste gefolgt seien.

Die Bank Thalwil freut sich, dass bei «Monsterbank» niemand an sie denkt und schärft damit ihre Positionierung als regionale Genossenschaftsbank.

Verantwortlich bei der Bank Thalwil Genossenschaft: Beat Ruch (Leiter Marketing & Kommunikation, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht Lanz (Creative Direction), Markus Ruf (Text), Mario Moosbrugger (Art Direction), Armin Arnold (DTP), Gian Marco Juon (Beratung). (pd/cbe)