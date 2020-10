Stuiq: Zürich schläft gut mit Bico

«Schlaf guet, Züri.» – So lautet die direkte und emotionale Botschaft an die Menschen in der Stadt und in der Region, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. «Denn was gibt es Schöneres als einen richtig guten Schlaf. Wir Menschen schlafen fast ein Drittel unseres Lebens. Da muss es einfach perfekt sein», so die Agentur.

Für das Opening des neuen Bico-Showroom in Zürich entwickelte Stuiq die Gesamtkommunikation und setzt in der unmittelbaren Eröffnungsphase auf eine starke Involvierung der Bevölkerung. Als DOOH-Strategie an der Bahnhofstrasse wechselt das Sujet je nach Tageszeit zu «Häsch guet gschlafe, Züri?» und ist so immer nah am Menschen und Teil seines Alltags. Denn Bico biete Perfektion für die Nacht und Erholung für den Tag.

Ergänzt wird die Kampagne um nutzerzentrierte, digitale Performance-Massnahmen, die potenzielle Kunden für ihre Schlafgewohnheiten sensibilisieren. Bauch oder Rücken? Eule oder Lerche? Frieren oder schwitzen? Stuiq richtet die Kommunikation konsequent an den Kundenbedürfnissen aus. Denn für alle Schlafgewohnheiten hat Bico die richtige Lösung und positioniert sich als persönlicher Schlafexperte. Auch soll so das Bewusstsein für Schlafen gesteigert und die Wichtigkeit für die eigene Gesundheit aufgezeigt werden.





Der Showroom – mitten in Zürich, an der Pelikanstrasse 11 – ist Teil einer neuen Verkaufsstrategie. Im Zentrum dabei steht das hautnahe Markenerlebnis der Schweizer Traditionsmarke, die im Showroom Schlafexzellenz und Swissness zum Anfassen inszeniert. Bico steht seit rund 160 Jahren «Für ä tüüfä gsundä Schlaaf» – mit der eigenen Produktion in Schänis und dem revolutionären «SleepLab».

Die Eröffnungskommunikation für den Showroom entstand gemeinsam mit Bico im Rahmen des Pitches. Die weitere Zusammenarbeit zwischen Bico und Stuiq startet dann im Januar 2021.

Verantwortlich bei Hilding Anders Switzerland: Jens Fischer (Director Marketing, Product Development & E-Commerce), Sonja Schnass (Head of Brand and Product Bico), Sonja Schumacher (Trade Marketing Manager), Brigitte Graf (Online Marketing Specialist); verantwortlich bei Stuiq: Sandro Walder (Gesamtleitung), Anna Kindlimann, Stefan Moeschlin (Creative Direction), Lea Baldinger (Art Direction), Flurina Decasper (Text), Corsin Kessler, Adrian Gasser (Grafik), Michael Döös (Motion Design), Benjamin Kocher (Leitung Digital), Martin Niklaus (UX- & UI-Design), Lukas Vollenweider (Digital Marketing Manager), Daniela Schaefle (Beratung). (pd/lol)