Swiss: Airbus A320neo mit roter Nase in Adventszeit

Swiss International Air Lines (Swiss) wird auch dieses Jahr ihre Fluggäste und Daheimgebliebene im Rahmen von «LXmas» in eine «ganz besondere Weihnachtsstimmung» versetzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf einzelnen Strecken werden bekannte Weihnachtsfiguren mit an Bord sein und die Reisenden mit einem herzlichen «Hohoho» begrüssen, ausserdem haben die Swiss-Weihnachtselfen auf diversen Flügen kleine Überraschungen für die Fluggäste vorbereitet.

Nicht nur an Bord werde Weihnachtszauber versprüht. Am Boden haben die Swiss-Singers am Flughafen Zürich bereits besinnliche Stimmung verbreitet. Zudem haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Flüge und Upgrades in die Business Class zu gewinnen. «Und wer weiss, vielleicht haben Reisende sogar das Glück, mit dem eigens für die Adventszeit mit einer roten Nase versehenen Airbus A320neo an ihr Ziel zu gelangen», schreibt die Swiss weiter.

Stefan Vasic, Head of Marketing von Swiss, sagt laut Mitteilung: «Ich freue mich sehr, dass wir unsere Gäste in diesem Jahr mit vielen verschiedenen Aktionen verwöhnen und überraschen dürfen und den Weihnachtszauber so in die Welt hinaustragen können. Wir haben uns ganz bewusst für mehrere kleinere Aktionen entschieden, denn oft sind es ja vor allem die kleinen Gesten, welche die Magie ausmachen. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, den Weihnachtsspirit hochzuhalten.»

Auch für alle Daheimgebliebenen habe sich Swiss etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie können online raten, wo die nächste «LXmas»-Aktion stattfinden wird und haben die Möglichkeit, Flugvoucher zu gewinnen. (pd/tim)