Junge interessieren sich nicht für Museen. Wirklich? Für den Verein Zürcher Museen rief Heads dazu auf, sich im Museum auszustellen. Das Resultat lässt sich sehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Du gehörst ins Museum. Entdecke die Museen und finde dich selbst.» So lautete die Aufforderung in den Sommermonaten. Erstaunlich viele junge Zürcherinnen und Zürcher seien dem Aufruf gefolgt und hätten nun ihre Inszenierung auf Instagram präsentiert (#stelldichaus).

In Tages-Anzeiger, NZZ und 20 Minuten erscheint in den nächsten Tagen eine Auswahl der besten «Ausstellungsobjekte» – in Petersburger Hängung.

(pd/cbe)