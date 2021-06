Serviceplan Suisse wurde beauftragt, den Launch neuer Mini-Modelle zu kommunizieren und die neue Markenpositionierung «#Biglove: We're different, but pretty good together» erlebbar zu machen. Zusätzlich zur umfassenden Kampagne entwickelten Kunde und Agentur gemeinsam eine für Mini typische, alles andere als gewöhnliche Idee, um dem Mini Cabrio rechtzeitig vor Sommerbeginn volle Aufmerksamkeit zu verschaffen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Sein stylisches neues Design und das Mini-typische Gokart-Feeling würden das neue Cabrio liebenswerter denn je machen. Eine Liebe, die es laut Mitteilung zu beweisen galt, um das begehrte Fahrzeug einen ganzen Sommer lang zu gewinnen. Alles, was es dafür zu tun gab: den Beweis zu erbringen, wie verrückt man nach dem neuen Mini Cabrio ist und wie weit man gehen würde, um diese Liebe auszudrücken.

In der «Mini Big-Love-Challenge» auf dem Newsportal Watson traten 142 Herausforderer in mehreren Duellen gegeneinander an. Die 100'000 Leserinnen und Leser der Promotion entschieden mit ihren Klicks, wessen Liebesbeweis es schliesslich wert war, mit dem Fahrzeug belohnt zu werden. Den heissen Sommer im Mini Cabrio gewann mit knapp 9000 Stimmen Alexandra aus Richterswil, die hingebungsvoll Muffins in der speziellen Mini-Cabrio-Farbe «Zesty Yellow» backte und sie dem Gassencafé Sunestube spendierte. Auch Alexandras Vorhaben mit dem neuen Mini Cabrio geht zu Herzen: Sie plant, damit ausgedehnte Flitterwochen zu verbringen.

Beworben wurde die Aktion auf den Social-Media-Kanälen von Mini, Watson und den Mini-Händlern, auf der Website von Mini sowie auf der Promotionsseite von Watson.

