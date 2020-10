Swiss Poster Award: Beste Kampagnen 2020 werden gesucht

Der grosse Plakatwettbewerb um den Swiss Poster Award ist eröffnet: Kreative, Agenturen und Unternehmen können bis am 30. November 2020 ihre Kampagnen einreichen. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt online. Mit sechs Kategorien ist dem gestalterischen Spiel ein weites Feld geöffnet, wie es in einer Mitteilung heisst. Zugelassen sind alle für die Schweiz und das Fürstentum Lichtenstein kreierten Sujets oder Kampagnen, die 2020 im öffentlichen Raum zu sehen waren.

Der Swiss Poster Award zeichnet gestalterisches und kreatives Schaffen aus und ist laut eigenen Angaben «der bedeutendste Wettbewerb für analoge und digitale Aussenwerbung in der Schweiz». Er unterstreiche die Stärke sowie die zunehmende Bedeutung des Mediums «Plakat» im Intermediavergleich, würdige die vorbildliche Gestaltung und den Einsatz von Out-of-Home-Medien und sei die beste Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.

Die sechs Kategorien

«Commercial National»: Plakatkampagnen von nationaler Ausstrahlung mit Aushängen in mindestens zehn Kantonen und/oder den fünf grössten Städten (Basel, Bern, Genf, Lausanne, Zürich).

«Commercial Local and Regional»: Plakataushänge mit lokaler und/oder regionaler Ausprägung.

«Public Service»: Plakate von Wohlfahrtsunternehmen, Politik und öffentlich-rechtlichen Institutionen.

«Culture»: Plakate für kulturelle Institutionen oder Anlässe wie zum Beispiel Theater, Museen, Ausstellungen oder Festivals.

«Out of Home Innovations»: Neue Ideen und Umsetzungen im Bereich der kommerziellen Aussenwerbung.

«Digital Out of Home»: Digitale Werbemittel mit Bewegung Bild/Text. Ausgespielt auf grossformatigen Screens (mind. 70 Zoll).



Nominiert werden die Arbeiten «durch eine hochkarätige Fachjury aus 20 namhaften Mitgliedern aus Werbung, Kultur und Design», wie es weiter heisst. Am 11. März 2021 werden die Gewinner verkündigt. Traditionell wurden die Awards bislang an der «APG|SGA Poster Night» vor grossem Publikum überreicht und im Rahmen einer Dinner-Party gebührend gefeiert. In welchem Rahmen die Award-Verleihung 2021 durchgeführt werden kann, wird laut Mitteilung zu einem späteren Zeitpunkt – abhängig von der Covid-19-Entwicklung – entschieden. (pd/cbe)